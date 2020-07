Kent Haruf: Eine Stadt in der Prärie, errichtet in sechs Romanen

Dad Lewis führt letzte Gespräche, auch mit Geistern, zum Beispiel mit seinem Vater, seiner Mutter, seinem Sohn. Bittere Gespräche.

Kent Haruf kann Liebe erforschen und Dummheit und Zorn, er macht das unaufdringlich, leise. Er kann eine Beziehung von beiden Seiten erzählen lassen, dann tun wir uns leichter beim Verstehen.

Es sind kleine Leben. Niemand ist in der Werbebranche oder ähnlichem tätig. Was die Leben nur scheinbar interessanter machen würde.

Man begegnet mehreren Bewohnern von Holt. Der neue Pfarrer predigt nicht, was seine Schäfchen hören wollen. Er hatte schon einmal, in der Hauptstadt Denver, seine Gemeinde verlassen müssen. Er predigt gegen den Krieg, fürs Hinhalten der zweiten Wange. Die Männer, so richtige Männer mit Waffen, hassen ihn dafür. Sein Sohn hasst ihn ebenfalls.

Der Pfarrer verzeiht, aber dreht sich nicht. Er segnet alle. Segnen bedeutet, mit allen Menschen verbunden zu sein.

Dazu passt überraschend ein ungewöhnlicher Soundtrack, Ottakring trifft Colorado: In Karl Hodinas Lied „Uns fehlt a klans Garterl“ heißt es:

„Uns fehlt

a Herz, das für an andern schlagen tuat

wann aner alt ist, dass man ihn net verjagen tuat ...“



Kent Haruf:

„Kostbare Tage“

Übersetzt von pocia und Roberto de Hollanda.

Diogenes Verlag.

272 Seiten.

24,70 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern