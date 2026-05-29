Karl Ove Knausgård: Die Welt ist außer Rand und Band, aber der Alltag muss weitergehen

Die Dinge gehen ihren gewohnten Gang. Der Alltag läuft einfach weiter. Und doch ist alles in ein anderes Licht getaucht. Am Himmel gibt es einen neuen Stern, den Morgenstern. Karl Ove Knausgård erzählt in seinen drei Romanen „Der Morgenstern“, „Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit“ und „Das dritte Königreich“ alles, was nur irgendwie erzählbar ist. Über den Alltag und die Probleme verschiedenster Leute. Übliche Knausgård-Zutaten sind etwa: Es werden Kinder gefüttert, Küchen aufgeräumt, Zigaretten geraucht, Kaffee und viel Alkohol getrunken. Wer Knausgård kauft, will auch Knausgård lesen. Im erst vergangenes Jahr erschienenen vierten Roman der Reihe, „Die Schule der Nacht“, geht es um den jungen Norweger Kristian Hadeland, der in London Fotografie studiert.

Pakt mit dem Teufel Am Ende hat er Erfolg. Narzisstisch und rücksichtslos wird er mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit zum international gefeierten Star, bis ihn seine Vergangenheit einholt und sein Leben in sich zusammenfällt. Sein Pakt mit dem Teufel – wie in Christopher Marlowes „Die tragische Historie vom Doktor Faustus“ – hat dazu geführt. Am Ende sitzt er auf einer kleinen norwegischen Insel und schreibt über sein Leben, bevor er es sich nimmt. Im neuesten Roman ist Syvert Loyning im Jahr 1976 nach einer Geschäftsreise auf dem Heimweg, als sein Auto vor „Arendal“, wie das Buch heißt, eine Panne hat und er die Nacht in der Stadt verbringen muss.