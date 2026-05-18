Karl-Markus Gauß: Was wir verloren haben

Eine Liebesgeschichte erzählt Karl-Markus Gauß hier nicht, auch wenn der Titel es vermuten lassen könnte.

Mit Liebe hat dieses Buch, wie die meisten Bücher des Salzburger Schriftstellers, trotzdem zu tun. Insbesondere, wenn er an den Rändern Europas unterwegs ist, ist Karl-Markus Gauß der Welt wohlgesinnt, sein Blick auf sie ist warmherzig und voller Neugier. Auch diesmal führen Gauß’ Reisegeschichten in diesen Kulturraum, er kennt ihn gut, seine Mutter stammte aus der Vojvodina, eine heute autonome Provinz in Serbien.