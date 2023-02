Karl Ove Knausgård: Streifzug mit einsamen Wölfen

Gegen die Tatsache, dass an dessen Ende der Tod steht, wurde im Moskau der 1920er-Jahre demonstriert. „Was ist all unsere teuer erworbene Erfahrung wert, wenn wir ihr einfach nur wegsterben? All unsere Erlebnisse? Wofür waren Sie da?“, philosophiert Knausgård in „Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit“. Und holt aus. Bis zum russischen Wissenschafter Fjodorow, der den Tod nicht nur stoppen, sondern gleich die Wiederbelebung aller bereits gestorbenen Menschen wollte. Von Forschern in der Sowjetunion, die 1927 abgeschnittene Hundeköpfe 24 Stunden am Leben halten und von tiefgefrorenen Menschen, die wieder zum Leben erweckt werden wollen. Der norwegische Autor zitiert Rilke damit, dass wir den Tod mitten in uns tragen. „Kinder haben einen kleinen Tod in sich, alte Menschen einen größeren Tod.“ Im Buch ist er ein zentrales Element.

An einer Stelle übergibt sich eine Wissenschafterin in einem Waldstück. Schuld sind die halluzinogenen Pilze, die die junge Frau quasi im Dienste der Wissenschaft gegessen hat. Weil sie eins werden wollte mit dem Wald. Erforschen möchte, ob die Bäume miteinander kommunizieren, „ob zwischen den Pilzen und den Bäumen nicht noch etwas vorgeht als der bloße Austausch von Nährstoffen“.

Fünf Ich-Erzähler, fünf Perspektiven, und die zentrale Frage, wie alles zusammenhängt und was der Sinn von Leben und Tod ist.