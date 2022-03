Joan Didion, zu wenig bekannt

„Ich bin nicht im Geringsten eine Intellektuelle“, hat die Amerikanerin Joan Didion gesagt. Sie könne mit dem Abstrakten nichts anfangen. Sie brauche etwas Greifbares, um darüber schreiben zu können.

Einen Birnbaum.

Oder Nancy Reagan, Ehefrau des späteren US-Präsidenten, als sich ihr kleiner Sohn lieber vor ihr in seinem Zimmer versteckte und Nancy in Gegenwart Joan Didions trotzdem stolz verkündete:

„Ich halte nichts davon, eine Mutter zu sein, die nicht für ihre Kinder da ist.“

Oder ein Treffen der Weltkriegsveteranen. Unheilvolle Ă–lraffinerien. Die Hippies in Kalifornien. Den Tod ihres Ehemanns. Den Tod ihrer Tochter. Und sie brauchte Amerika.

Darüber konnte sie nachdenken ... „Ich schreibe, um herauszufinden, was ich sehe und was das bedeutet.“

Viele journalistische Texte von ihr waren zuerst in Magazinen wie Vogue und The New Yorker zu lesen. Immer spürte man, jedes Wort hatte für sie Bedeutung, jede Satzstellung musste so und nicht anders sein: „Dort lagen ein Apfel und zwei Orangen“ liest sich nicht so gut wie „Dort lagen zwei Orangen und ein Apfel“.