Jennifer Egans neuer Roman: a (– Drink) + i/2

Am besten ist jener Mann, der auf der Straße fremde Leute anschreit. Damit sie wenigstens kurz erschrocken innehalten in der digitalen Wahnsinnswelt.

Dabei war das so schön mit Napster ab 1999, als man erstmals – nicht legal – Lieder von jemand anderem runterladen konnte und seine Lieblingsmusik selbst zum Tausch anbieten musste. Peer-to-Peer war revolutionär.

Schon damals war das Internet ein Zuckerlhaus. Eine süße Verlockung,. Und dann kam die Musikindustrie mit Klagsschriften.

So sehr man sich hier an dieser Stelle bemüht, um einen gangbaren Weg in Jennifer Egans „Candy Haus“ aufzuzeigen – die Amerikanerin pfeift sich da nichts. Sie spricht keine Einladung aus. Es ist eher so, dass die Leser, die an ihrer Tür stehen und warten, denn Egan ist Pulitzer-Preisträgerin, mit einem Stoß ins Innere des Romans bugsiert werden.

Dort erscheint Bix, der berühmte Bix. Er trägt Zoot Suit und Trilby. Es dauert nicht lange, dann kommen Proxy und Squatter und Hermit-Crab-Programme, und wer kein iPhone hat, erinnert an die Libbisten ... schon ist man froh, dass es Google gibt.