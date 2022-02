Je genauer Edgar Selge erzählt, desto fremder wird er sich

Regelmäßig kamen in den 1950ern etwa 80 jugendliche Häftlinge ins Esszimmer, Sesseln nahmen sie aus ihren Zellen mit. Dann spielte der Gefängnisdirektor am Klavier Bach und Schumann, er begleitete einen Geiger aus Hamburg. Die Frau des Gefängnisdirektors servierte Brote mit Leberwurst und Apfelsaft, denn das gehört sich so. Am Abend kamen dann Freunde, Akademikerpaare, und das Konzert wurde bei feinerem Essen wiederholt.

Der Gefängnisdirektor übte hart für diese Tage.

Sein kleiner Sohn verfolgte einmal eine Probe durchs Schlüsselloch. Der Gefängnisdirektor übte auch das Verbeugen. Vielleicht wäre er lieber Pianist geworden. Der Sohn ist der Schauspieler Edgar Selge (Foto oben), einer der großen Charakterdarsteller Deutschlands – im Theater und im Film. Mit 73 feiert er sein Romandebüt. Es ist tatsächlich ein Fest. Für Leser. Auch für die Literatur.

Vielleicht kommt bei „Hast du uns endlich gefunden“ gleich Joachim Meyerhoff in den Sinn, mit dem Edgar Selge in Wien „Othello“ und „Faust“ gespielt hat. Für Meyerhoff war die Psychiatrie sein Zuhause. Sein Vater hatte eine Klinik geleitet, und dort lebte die Familie. Seit 2011 („Alle Toten fliegen hoch“) erzählt er mehr oder weniger biografisch aus seinem Leben.