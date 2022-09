Javier Marías (1951 – 2022): Sein letzter Roman ist der beste

Sein letzter Roman, wie immer etwas arrogant (sogar in der Danksagung am Ende), wie immer unter dem Motto: Ein Zeichen gegen die zunehmende Infantilität.

Spanische Literaturkritiker haben recht: Der letzte ist sein bester Roman.

Zu Beginn meldet sich ein Mann namens Tomás Nevinson – man könnte ihn aus Javier Marías’ vorigen Roman „Berta Isla“ kennen (aber seine Bücher nach „Mein Herz so weiß“ hatten im deutschsprachigen Raum nicht mehr so viel Leser). Dieser Nevinson erzählt eine wahre Geschichte:

In München, in der Osteria Bavaria, sitzt Redakteur Reck-Malleczewen, da setzt sich Hitler an den Nachbartisch. Hitler hatte keine Schlägertruppe mit. Reck-Malleczewen hatte, die Zeiten waren unsicher, eine Pistole in der Tasche.

Hätte er 1932 geahnt, dass Hitler die Hölle entfesseln wird – ohne zu zögern hätte er ihn erschossen. (Notierte er 1938 in sein Tagebuch.) Aber er hielt Hitler für eine Witzfigur.

Reck-Malleczewen kam im KZ Dachau ums Leben.

Das ist es, was uns im Buch, das auch ein Spionageroman ist, ständig verfolgen wird: Darf man Verbotenes tun, um das Böse zu bekämpfen? Sollen wir töten, um uns sicherer zu fühlen?