Japanisches Meisterwerk: Im Striplokal ans Sterben gedacht

An der Kante des Mühlsteins schlägt sie sich die Vorderzähne aus. Sie hatte sich für ihre guten Zähne im Dorf geniert. Mit 70 darf man keine Zähne haben. Jetzt lacht sie.

Orin ist eine liebende Mutter. Tatsuhei ist ihr liebender Sohn. Tatsuhei weint. Er will sie nicht verlieren. Er muss gehorchen. Und trägt sie, dem Ritual entsprechend, auf dem Rücken über vier Berge und sieben Täler zum Heiligen Narayama.

Auf einem Felsen, wo noch keine verwesende Leiche liegt, setzt sie sich auf eine Matte.

Tatsuhei dreht sich noch um, das ist eigentlich verboten, winkt, ruft: „Es schneit!“

Das Nachwort des Schweizer Japanologen Eduard Klopfenstein ist wichtig. Sonst würde man nichts über Fukazawa erfahren: Gitarrist, Chrysanthemenzüchter, Hausierer, Bauer, Besitzer eines Lokals für Palatschinken mit Bohnenmus. Unabhängig. Unangepasst. Als er 1987 starb, war er 73.

In den „Narayama-Lieder“ will einer nicht auf den Berg. Sein Sohn bindet ihn an der Trage fest und wirft den Vater bereits während der Reise in einen Abgrund.

Wie soll man sterben? Leise? Fukazawa interessierte mehr, was vor dem Sterben sein soll. Mensch soll man bleiben.

Foto oben: Goldene Palme 1983 für die Verfilmung „Die Ballade von Narayama“

Shichiro

Fukazawa:

„Die Narayama-Lieder“

Übersetzt von Thomas Eggenberg. Nachwort Eduard Klopfenstein. Unionsverlag.

128 Seiten.

20,95 Euro

KURIER-Wertung: *****