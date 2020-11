Jack the Ripper ist zum Vergessen

Hallie Rubenholds Spezialgebiet ist Sozialgeschichte. Jedes Porträt ist auch das Porträt der Stadt der Elenden.

Schon Jack London war entsetzt, als er ein Armenhaus betrat, in dem sich 23 Männer hintereinander im selben Wasser wuschen.

Er hatte nichts zu jener Literatur beigetragen, die das Empire glorifizierte.

Und was bitte heißt Prostitution? Männer, die nachher Jack the Ripper für seine Taten beglückwünschten („gute Sache, dass die Frauen diesem chirurgischen Genie über den Weg gelaufen sind“, Leserbrief in The Times), köderten Obdachlose mit einer kleinen Mahlzeit, wenn sie ihnen kurz gefällig waren.

Hallie Rubenhold: „Die Opfer von Jack the Ripper waren nicht ,einfach nur Prostituierte’, sie waren Töchter, Ehefrauen, Mütter, Schwestern und Geliebte. Sie waren Frauen. Sie waren menschliche Wesen – als wäre das nicht genug.“

Behandelt man Polly, Annie, Elizabeth, Kate und Mary Jane mit Achtung und Mitgefühl, kann man Jack the Ripper und alles, was er darstellt vergessen.

Wäre höchste Zeit.



Die Fotografie oben, aufgenommen vor der Hochzeit, zeigt das spätere Opfer Annie Chapman und John im Jahr 1869

Gallie Rubenhold: "The Five"

Übersetzt von Susanne Höbel. Verlag Nagel & Kimche. 424 Seiten. 24,70 Euro

KUZRIER-Wertung: **** und ein halber Stern