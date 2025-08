Isabel Allende erzählt von Liebe, Bürgerkrieg und Apfelstrudel im Urwald

Ein adeliger Hallodri

Icherzählerin des Romans ist Emilia del Valle, die 1866 in San Francisco geboren wird und im Einwandererviertel Mission District aufwächst. Ihre Mutter ist Molly Walsh, die Tochter irischer Einwanderer. Sie war drauf und dran, Nonne zu werden, als ihr ein adeliger chilenischer Hallodri über den Weg lief und sie zur alleinstehenden Mutter der kleinen Emilia machte. Emilia wird den Hallodri später wiedertreffen, vorerst wächst sie in einem liebevollen Zuhause mit Mutter und Stiefvater („Papo“) auf. Letzterer fördert sie, sie darf lernen und schreiben und veröffentlicht unter einem männlichen Pseudonym Schauergeschichten aus der Nachbarschaft, inspiriert von der lebhaften Fantasie der Mutter.

Die leidenschaftliche Feministin Isabel Allende stattet ihre Protagonistin mit allerhand Merkmalen weiblichen Kampfgeistes aus und so schafft es diese bereits 1890 in die Redaktion einer Tageszeitung und wird dank Wagemut und Sturheit Kriegsreporterin in Chile – wo sie ihren Erzeuger wiedertrifft und sich in einen Journalistenkollegen verliebt. Die Lovestory ist Geschmackssache. Schöne Pointen liefert die Familie von Emilias leiblichem Vater. Der adelige Nichtsnutz hat eine bärbeißige Tante, Paulina, die sich weder von Bischöfen noch Generälen und schon gar nicht von irgendwelchen Benimmvorschriften beeindrucken lässt. Ob Präsident oder Revolutionär, für sie sind alle eins und an ihr lässt sich die Komplexität der chilenischen Gesellschaft treffend ablesen.