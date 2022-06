In diesem Krimi hält man es aus, dass ein Physiker ermordet wird

Ein Physiker wird ermordet, vor einem Kongress in Linz. Eine Physikerin gesteht, aber sie kann die Tat nicht begangen haben: Sie besteht darauf, von hinten durch sein Herz gestochen zu haben.

Das Messer steckte vorn im Hals ...

Normalerweise lässt man derartige Romane lieber sehr weit links liegen.

Beim Linzer Wilfried Steiner kann das aber nicht alles gewesen sein. Da kommt noch etwas. Steiner packt seine Bücher immer so voll, dass sie aufzuspringen drohen. Zuletzt waren das: Pinochet, Orionnebel, seltene Finken.

In „Schöne Ungeheuer“ ist die Gefahr wieder groß. Denn es beginnt damit, dass Wissenschaftsjournalist Georg Hollaus ein Buch über die Tunguska-Explosion 1908 in Sibirien schreiben will, und deshalb erfährt man einiges über die Katastrophe mit Millionen entwurzelter Bäume; und dass es – Asteroid? Dunkle Materie? – bis heute keine Erklärung dafür gibt.

Aber Hollaus kommt nicht dazu, sich damit näher zu beschäftigen. Also wird man wohl einen anderen Roman brauchen ...