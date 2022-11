In der Zeitung vom 7. 6. 1878 steckte die neue Krimiserie

Was ist denn das für eine Bedrohung? Die Fantasie von Alex Beer dribbelte. Und als sie dann noch von einem französischen Gauner erfuhr, der das Aufgabengebiet wechselte und zum weltweit ersten Privatdetektiv wurde, stand ihr neuer Serienheld fest: Felix Blom, Dieb und Ex-Häftling Nr. D13 in Moabit. Er heuert bei einer Frau an, die sich in Berlins Männerwelt mit ihrer Detektei aus dem Elend retten will.

Alex Beer ist selbst Detektivin, wenn sie an ihren historischen Krimis arbeitet. Echte Plätze, echte Menschen, echte Tricks der Diebe – „Ein lauter Knall riss Felix Blom aus dem Schlaf ...“



Alex Beer:

„Felix Blom – Der Häftling aus Moabit“

Limes Verlag.

368 Seiten.

18 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern