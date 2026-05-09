"I am cringe, but I am free": Abrechnung mit dem Cool-Sein
Mit seinem Parka von Topshop ist Fabian 2012 schon ziemlich weit oben auf der Coolness-Skala. Natürlich trägt er eine runde Hipster-Brille, hört Musik von Männern, die Gitarre spielen, und will demnächst Indonesien bereisen. Die Erzählerin aus „I am cringe, but I am free“ ist sofort verliebt.
Dass Fabian ihr Faible für das Dschungelcamp und die Popband No Angels – so wie eigentlich alles, was ihr am Herzen liegt – belächelt, nimmt sie hin. Schließlich ist sie es gewohnt, nicht zu genügen: Ihre Mitschüler fanden sie zu dick, der Vater versteckte das Nutellaglas und ihre Lieblingsfilme tat er als „Mädchenscheiß“ ab.
Vergeblich versucht sie, den äußeren Maßstäben zu entsprechen. Dass eine Beziehung mit einer solchen Schieflage nicht funktionieren kann, wird ihr spätestens bei einem desaströsen Valentinstag auf einem Berg bewusst.
Journalistin Verena Bogner (zwischenzeitlich war sie auch für das KURIER Medienhaus tätig) widmet sich in ihrem ersten Roman der Frage, was es bedeutet, cool zu sein – und ob das überhaupt erstrebenswert ist. Herausgekommen ist eine luftige Coming-of-Age-Geschichte über das Erwachsenwerden, Freundschaft und die Akzeptanz der eigenen Peinlichkeit (Englisch: cringe).
Treffend beschreibt sie die verschiedenen Ausprägungen von Millennials (da der vermeintlich weltoffene Wirtschaftsstudent aus gutem Hause, dort die zynischen Bobos aus der Werbeagentur), mitfühlend die Kindheit der Protagonistin. Die Erzählung garniert sie mit popkulturellen Referenzen, die allen, die in den Nullerjahren aufgewachsen sind, Freude bereiten werden (Diddl, Bravo Hits, Castingbands).
Der Roman hätte jedoch mehr Zuspitzung vertragen, gegen Ende plätschert die Handlung. Und die zentrale Erkenntnis nimmt der Titel (ein Zitat eines Memes) bereits vorweg: Freier lebt, wer sich nicht (zu sehr) darum kümmert, was andere denken.
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