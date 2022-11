Höchstwertung für die Lehrerin Elizabeth Finch

Ist das Leben schön, aber traurig ... oder traurig, aber schön?

Auf dem Weg durch Julian Barnes’ Roman wird man wunderbar verwirrenden Fragen begegnen:

Nur die Lebenden können dir sagen, dass du dich irrst. Aber die Lebenden lügen. Soll man deshalb zu den Toten mehr Vertrauen haben?

Unterfordert hat er nie. Jetzt fordert uns Julian Barnes heraus. Er stellt den römischen Kaiser Julian in ein Zentrum. (Es gibt zwei Zentren.) Den letzten heidnischen Kaiser, der ums Jahr 300 n. Chr. den letzten Versuch unternahm, dem Christentum Einhalt zu gebieten. Nicht mit Gewalt, mit Vernunft wollte er zu alten Gottheiten bekehren. Denn was, fragte er, habe der eine Gott der Römischen Kirche Großes zukommen lassen? Nicht die Astronomie (Babylon), nicht die Geometrie (Ägypten), nicht Sokrates, Platon, Caesar ... Wäre die Häresie, so fragte er weiter, vielleicht aufgeklärter, gerechter?

Julian verlor gegen Jesus. Mit seinem Tod in der Schlacht starben Heidentum und Hellenismus.

Nun setzt uns Julian Barnes das Historische nicht einfach so vor. Sondern umhüllt mit einer anderen Geschichte, der Geschichte von „Elizabeth Finch“, die Studenten im (Über-)Denken unterrichtet hat. Vielleicht ist es sogar eine Liebesgeschichte.