Hervé Le Tellier: Mehr als ein Name an der Wand

322 Einwohner hat die Gemeinde Montjoux in der Auvergne. Hier sucht sich Hervé Le Tellier im März 2020 ein Haus, das er zu „seinem Geburtshaus“ machen will. Die frühere Bewohnerin, eine Keramikerin, nimmt ihre Schilder an den Außenmauern ab und da erkennt er einen Schriftzug: André Chaix. Noch ist das „nur ein Name an der Wand“. Bis er diesen Namen auf einer Gedenktafel für Widerstandskämpfer im Dorf entdeckt.