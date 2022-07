Helene Hegemann hat nichts "ausgedingst"

Damit geht sie jetzt sehr genau um (es steht hinten, dass sie Bob Dylan zitiert); und umrundet in 14 Erzählungen den Erdball. Falls man einen roten Faden in „Schlachtensee“ haben will: So sieht die psychisch auffällige Welt heute aus. Wolga, Nil, Amerika – und Österreich: Eine weit gereiste Frau will ihre Eltern besuchen. Wieso schafft sie es nicht, rechtzeitig aus dem Zug zu steigen?

Eine derart intelligente Autorin (die sich manchmal durchaus etwas dümmer stellen sollte) braucht bloß einen Golfball und einen Pfau, um den Zustand eines Landes zu beschreiben.



Helene

Hegemann:

„Schlachtensee“

