Heinrich Steinfest: Komposition mit Alpendohle und Fisolensalat

Er kann auch Schneemänner bauen wie ein Bildhauer. Er hat Fäuste wie ein Boxer. Er weiß nicht, warum er im Schnee sterben wollte. Er weiß nicht, wer er ist. Sagen wir, es ist der Robert. Auf dem Klo liegt eine alte Zeitschrift, in der ein Foto von ihm ist, er trägt Smoking ...

Steinfest geht es, wie schon zuletzt in der „Amsterdamer Novelle“ (2021), reduzierter an als früher, als seine Texte Abzweigungen nahmen, von denen normalerweise kein Autor heil zurückkehrt. Nur das alte Buch eines zweifelnden Priesters, das abwechselnd in der Buchhandlung vorgelesen wird, lenkt diesmal ab ... bzw. bereichert.

Der Roman ist ein ernstes Kammerspiel, in dem die Natur die Kammer ist.

Und sollte jemand kritisch anmerken, das sei ja alles an den Haaren herbeigezogen, muss man sagen: Ja genau, so ist das, hurra.

Die sogenannte Wirklichkeit mit Schuld und Scheitern ist aber im Buch immer gegenwärtig, versteckt halt wie auf Seite 168:

„Es war eigentlich wie immer, wenn man genau hinschaute. Umso genauer man hinsah, umso deutlicher wurde die eigene Schweinerei.“

Heinrich Steinfest: „Der

betrunkene Berg“

Piper Verlag.

224 Seiten.

23,50 Euro

KURIER-Wertung: ****