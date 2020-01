"Goldkind": Das Buch der Entscheidung

Ein Buch der Entscheidung.

Eine Zumutung.

Man sollte, ist das Buch gelesen, noch etwas Zeit haben fürs Nachdenken, fürs Verarbeiten.

„Das Geld kommt und geht“, sagt ein kluger Mann, ein Pater, in „Goldkind“. „Anderes hingegen kommt nie wieder, wenn es einmal verloren ist ...“

Er sagt es zu einem Vater, Clyde, der zwei 13-jährige Söhne hat, Zwillinge.

Peter, das Goldkind. In der Schule ist Peter der Beste, gescheit, fleißig, freundlich. Er soll es einmal sehr viel besser haben als seine Eltern. Für Peter hat der Vater in England eine Erbschaft gebunkert, Peter ist also auch deshalb goldig. Gute Schulen im Ausland sind sehr teuer.