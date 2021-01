Franzobels heiteres Abenteuer "Die Eroberung Amerikas"

Franzobel war beim Schreiben fokussiert gewesen und meist mit großem Ernst bei der Sache. Ein neuer Schriftsteller ward geboren (fast neu). Mit 50 hatte er den Beweis erbracht, sich weiter hinauswagen zu können. Und weiter zurück in der Zeit.

Deshalb jetzt ins 16. Jahrhundert, 1538 bis 1542.

Die Europäer hacken Dieben die Hände ab, danach erst wird geköpft – und das Blut wird mit Schwämmen aufgefangen: Menschenblut hilft ja ungemein gegen Epilepsie und Tbc .... während sich dieselben Europäer über die Indianer wundern, weil die nackt leben und sich Lehm ins Gesicht schmieren.

Der Aufschrei „Heilige Makrele!“ passt immer, man wird ihn oft hören im Buch, das mit uns über die verschiedenen Arten, ein Mensch zu sein, spricht.

Hernando de Soto – das ist bei Franzobel: Ferdinand Desoto, „wegen der leichteren Lesart“.

Unter Pizarros Führung war Desoto an der Vernichtung des Inkareichs beteiligt. Auch wenn er Atahualpa das Schachspiel beibrachte: Er war Barbar. Viel Geld machte er mit Sklavenhandel.

Aber er wollte ein „Goldland“ inkl. Unsterblichkeit. Aus Goldbechern trinken, in silberne Nachttöpfe pinkeln – das musste in Florida möglich sein. Kaiser Karl V. erteilte die Erlaubnis. 800 Soldaten (und Priester und Desotos Ehefrau) zogen mit Schweinen und scharfen Hunden in sieben Schiffen aus.

Nach vier Jahren war weniger als die Hälfte am Leben. Mag sein, dass man sich anfangs, das Te Deum singend, benehmen wollte. Doch auf den ziellosen Wanderungen fand Krieg statt.

Franzobel im KURIER-Geplauder: „Wofür Desoto steht? Zuerst ist er ein etwas verquerer Held, durchaus mit romantischen Zügen. Allmählich nehmen Unzufriedenheit und Verbohrtheit zu. Ein bisschen Hans im Glück, mit dem Erreichten nie zufrieden. Immer mehr will er, um am Ende gar nichts zu haben. So gesehen steht er fürs vergebliche Streben von uns Menschen.“

Desoto eignet sich vorzüglich als Komödie, und man kann sich Franzobel vorstellen, wie er sich nach einem Späßchen zurückhalten muss, um nicht gleich noch eines anzubringen.

Denn sein Roman soll auch Abenteuerroman sein.

Die Stimme, die aus dem Heute heraus erzählt, mischt sich mit spöttischen Kommentaren ein.

An einigen Stellen sind sie aufdringlich.