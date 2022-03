Franz Kafka: Vom Kübel in die Albertina

Das ist jetzt, am Ende des mehr als ein Jahrzehnt dauernden Erbschaftsstreits, bedeutend günstiger.

Vorbildlich werden die 150 Zeichnungen – das letzte Geheimnis des Nachlasses, Beispiel siehe Zeichnung oben – in Buchform präsentiert. In Originalgröße. Mit Erklärungen. Nie wird man allein gelassen.

Die Veröffentlichung steht am Ende der Auseinandersetzung, in der es ums Habenwollen ging. Um das Verlangen, Kafka, diesen Inbegriff der modernen Literatur, bei sich zu haben.

In vier Banksafes der UBS lag der Nachlass. Max Brods Testament erlaubte Interpretationsspielraum. Die Familie seiner Sekretärin und Freundin verlor, die Israelische Nationalbibliothek gewann. Der Inhalt wanderte von der Bahnhofstraße in Zürich nach Jerusalem – und an die Öffentlichkeit.