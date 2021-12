Françoise Gilot: Das Allerschlimmste? Langweilig werden

Man kann wählen: Pablo Picasso war der Matador, der mit den Stieren spielte. Aber ein einziges Mal entkam der Stier aus der Arena und lebte glücklich und zufrieden.

Oder: Picasso war der Puppenspieler, die Puppen, allesamt Frauen, sollten nur piepsen, und bissl gestikulieren durften sie. Aber eine Puppe riss ihm den Faden aus der Hand.

Und ging.

Der Stier, die Puppe – das war die Malerin Françoise Gilot, die einzige Frau, die es gewagt hatte, Picasso zu verlassen. Genies mögen so etwas gar nicht.

Sie war um die 90, als der deutsche Journalist Malte Herwig sie in ihren Ateliers auf dem Montmartre und in Manhattan besucht hatte. Er war ihr nah wie ein Fan; und spielt in dem Buch eine etwas zu große Rolle.

In seiner hervorragenden Peter-Handke-Biografie „Meister der Dämmerung“ (2010) stand Malte Herwig - Foto oben mit Handke - weiter weg vom Porträtierten; und selbst hielt er sich zurück.

„Die Frau, die Nein sagte“ erschien erstmals 2015. Das Taschenbuch kommt gerade rechtzeitig zum 100. Geburtstag, den Françoise Gilot am 26. November feierte. Sie ist die Mutter von Claude und Paloma Picasso.