Fjodor Dostojewski, ganz anders

„Unser Held“ ist geisteskrank, zuerst bildet er sich ein, zu deren Sicherheit ein Fräulein entführen zu müssen, danach setzt sich im Büro ein Neuer neben ihn – das ist er selbst. Allerdings erfolgreich und allseits beliebt.

Der Original-Goljadkin, ein unterbeschäftigter Beamter im zaristischen St. Petersburg, hat’s mit seiner Pedanterie nicht so weit gebracht

Dostojewski ließ sich von der Kritik verunsichern, zwei Jahrzehnte danach schrieb er „Der Doppelgänger“ schnell um, er „verbesserte“, wie er mitteilte.

Diese Erzählung kann man in insgesamt sechs Übersetzungen ab 3,99 Euro kaufen (bzw. im Internet gratis herunterladen).

Und die Urfassung? Geriet in Vergessenheit – bis sie Alexander Nitzberg ausgegraben hat (geboren in Moskau, seit zehn Jahren in Wien, 2019 mit dem Österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung ausgezeichnet).

Nitzberg hält die bekannte Version für „verschlimmbessert“: geschönt, gekürzt enträtselt, außerdem ist viel von der humorvoll überkandidelten Beamtensprache verloren gegangen.

Seine Fassung (also: Dostojewskis erste) ist um etwa 20 Seiten länger und weniger düster, mehr Groteske. Sätze werden gerettet wie „Wie Herr Goljadkin allein elf Pastetchen verzehrt, an dem Umstand jedoch nichts Ehrloses findet.“ Das klingt nach einem ganz anderen, bisher unbekannten Dostojewski.

Fjodor

Dostojewski:

„Der

Doppelgänger“

Übersetzt und mit Nachwort von Alexander

Nitzberg.

Galiani Verlag.

336 Seiten.

24,70 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern