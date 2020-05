Felix Mitterer, reißerisch: Sein erster und letzter Roman

Es sitzt die Tochter beim Kaiserdenkmal am Josefsplatz, sie ist aus Sizilien nach Wien gekommen und hat kein Quartier für die Nacht gefunden. Morgen will sie ihren Vater suchen. Erst jetzt bekam sie alte Briefe von ihm in die Hände, in denen er ihr geschrieben hat, dass er sie liebt.

Was sie nicht ahnen kann: Ihr Vater ist ganz in der Nähe.

Im Naturhistorischen Museum.

Ausgestopft.