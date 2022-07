Fabrice Humbert: Ein Familiengeheimnis im KZ Buchenwald

Als Fabrice Humbert (Bild oben), Lehrer in einem französisch-deutschen Gymnasium in der Nähe von Paris, mit seiner Klasse im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald war, sah er in einer Vitrine auf einer Fotografie den Lagerarzt Wagner ... und dahinter, aus Baracke IX ins Bild gekommen, einen Insassen, der wie Humberts Vater aussah.

Aber der Vater ist ein 1942-er Jahrgang, und dessen Vater, Humberts Großvater, war nicht verschleppt worden.