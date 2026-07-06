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Buch

Ewald Arenz' Roman „Fünf Sechs Sieben Acht“: Wie das Leben den Takt vorgibt

Ein Stepptänzer langt im Roman „Fünf Sechs Sieben Acht“ von Ewald Arenz am Ende an.
Martin Grabner
06.07.2026, 10:47

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Ein glatzköpfiger Mann mit Brille und Fliege sitzt in einem blauen Anzug auf einem weißen Stuhl vor einem hellen Hintergrund.

 Anton ist 60 und seit Jahrzehnten gut in dem, was er tut. Als Stepptänzer und Choreograf hat er sich einen Namen gemacht. Doch dann teilt ihm die neue Theaterdirektorin in einem kurzen Gespräch mit, dass sie nicht mehr mit ihm plant. Die Nachfolgerin, die sie gewählt hat, ist ausgerechnet seine eigene Tochter Emma. Das trifft ihn gewaltig. Er, der die große Bühne kennt, muss in diesem Moment feststellen, dass die Scheinwerfer jetzt woanders hin leuchten.

Buchcover mit drei roten Vögeln auf einer Stange und dem Titel „FÜNF SECHS SIEBEN ACHT“ von Ewald Arenz.

Ewald Arenz: „Fünf Sechs Sieben Acht“. Dumont. 240 Seiten. 26,95 Euro. 

Keine Midlife-Crisis

Es ist keine Midlife-Crisis im klassischen Sinn. Anton hadert nicht nur mit dem Alter, sondern er blickt auf sein Leben zurück und denkt daran, was er alles verpasst hat. Vor mehr als 30 Jahren verschwand seine große Liebe, Jo. Seine Tochter Emma spürt die alte Liebe im Internet auf und Vater und Tochter reisen nach Irland, Jo ist inzwischen Lehrerin. Auf der gemeinsamen Reise brechen schnell alte Wunden und Konflikte zwischen den beiden auf. Anton hat als Vater immer funktioniert. Aber war das, was er für Hingabe hielt, nicht nur Ablenkung – von Jo, vom ungelebten anderen Leben?

Szczepan Twardochs Roman „Sehnsucht“: Einmal um die Welt im Stausee

Ewald Arenz erzählt in diesem Roman von einem 60-Jährigen, der innehält und sich fragt, ob das Leben, das er führt, das ist, was er führen wollte. Er läuft seinem Schatten hinterher, im Rhythmus fünf, sechs, sieben, acht.

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