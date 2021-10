Erwin Riess und die Nebensachen in "Herr Groll und die Wölfe von Salzburg"

Normalerweise erlaubt sich der Wiener, Herrn Grolls Alter Ego, zwischendurch z.B. eine launige Abhandlung darüber, wodurch sich die Sexualität einer jüdisch-polnisch-manichäischen Spätantike-Forscherin auszeichnet.

Richtig: Sex findet sie super, aber es darf keinen Orgasmus geben.

„Die Wölfe von Salzburg“ schließen lächelnd an. Wobei der Roman am besten ist, wenn man sich beim Lesen unwohl fühlt. Etwa wenn Riess einbaut, dass in dessen Heimat Salzburg ein Steg nach dem 2019 verstorbenen KZ-Überlebenden und Mahner Marko Feingold benannt wurde. Ein Steg!

NSDAP-Mitglieder haben Straßen bekommen.

Erwin Riess:

„Herr Groll und die Wölfe von Salzburg“

Otto Müller

Verlag.

212 Seiten.

22 Euro

KURIER-Wertung: ****