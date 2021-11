Elizabeth Strout schenkt Lucys erstem Ehemann einen Roman

William war der erste Ehemann von Lucy Barton. Das weiß man ... wenn man Elizabeth Strout schätzt. Wenn man von der Pulitzer Preisträgerin aus dem US-Bundesstaat Maine „Die Unvollkommenheit der Liebe“ (2016) und / oder „Alles ist möglich“ (2018) gelesen hat.

Lucy ist jene Frau, die in ärmsten Verhältnissen in einer Garage aufwuchs – bei einer Mutter, die nicht sagen konnte: „Ich liebe dich.“

Heute freut sich Lucy: „Immerhin bin ich keine Massenmörderin geworden.“

Sondern eine erfolgreiche Schriftstellerin.

Von William – einem nicht ganz so erfolgreichen Forscher – ließ sie sich scheiden, weil er sie betrogen hatte. Dass man trotzdem freundschaftlich verbunden blieb, wundert beide.

Elizabeth Strout kann wahrhaftig schreiben. Seltsam ist das: Über die Menschen in der eigenen Nachbarschaft weiß man wenig und will nicht viel wissen. Wenn aber Strout über das Leben nahezu Fremder schreibt, dann giert man danach.

Sie fand, Richard hat sich einen eigenen Roman verdient. Bitte sehr:

„Oh, William!“ setzt fort, was uns die Amerikanerin in jedem ihrer nun schon acht Romane sagen will: „Wir kennen niemanden wirklich ... Wir sind alle gleich unerforschlich.“