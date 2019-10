Es ist möglich, von Elena Ferrante nicht begeistert zu sein, weil man findet, ihre vierteilige Neapel-Saga – beginnend mit „Meine geniale Freundin“ – sei langweilig, und über große Strecken könnte sie genauso gut in Neusiedl am See spielen.

(Abgesehen davon, dass es dort keine Bäckerei mit Cannolo-Röhrchen gibt.)