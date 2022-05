Eine Sonate, die schon 2016 vor Russland gewarnt hat

Man denkt an Putin, und das passt schon. Obwohl es ein Oligarch ist, der sich als großer Patriot gebärdet. Man denkt an Nawalny, und das passt schon. Aber es ist ein junger Journalist, der aufdeckt, dass der Oligarch sein Geld außer Landes gebracht hat und sich seine Familie auf der Yacht (mit Hubschrauberlandeplatz) an der vor Côte d’Azur daheim fühlt.