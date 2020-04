Eine Entdeckung: Die größte Tyrannin, so zart und zerbrechlich

In manchen ihrer Feuilletons, die Vicki Baum (Foto oben) für insgesamt 35 Zeitungen und Zeitschriften schrieb, für die Neue Freie Presse ebenso wie für Ladies’ Home Journal, steht etwas, das man nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

Etwa: Ein Zirkusclown verrät ihr, dass man sich am besten entspannt, wenn man sich vorstellt, ein alter Socken zu sein.

Weich und schlapp.

Dann tut man sich nicht weh, wenn man hinfällt.

Dann stirbt man leichter.

Zumindest Socken gelingt das sehr gut.

Vicki Baum – 1888 in Wien geboren, 1932 emigriert, 1960 in Los Angeles gestorben – war ein Star. selbstironisch bezeichnete sich die Wienerin als „erstklassige Schriftstellerin zweiter Güte“. Was jahrelang von Kulturjournalisten geglaubt wurde, trotz „Menschen im Hotel“, dem Roman, der ein exzellenter Stoff für Hollywood und die Garbo war.