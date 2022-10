Ein Trauerspiel in Tracht mit Salzgurken und der ÖVP

Peter Waldecks Roman spielt in den 1980ern, als der Kirtag ein Trauerspiel mit kandiertem Apfel und Funktionären der Volkspartei war. Schon bevor das Buch verkauft wurde, hieß es: Das wird lustig.

So etwas macht angst. Aber „Spaß und Schulden am Neustifter Kirtag“ ist erfreulicherweise nur lustig, wenn sich’s anbietet.

Waldeck bändigt ein Durcheinander aus Neureichen, Skinheads, Marienkäfer, verschwundenem Hund und Salzgurke. Wobei dem Salzgurkenmann das Geimpfte aufgeht (wie man in der 17 km entfernten anderen Welt der Simmeringer Hauptstraße sagt): Was dem alles am Kirtag ins Gurkenwasser geworfen wird! Während ein Zahnarzt versucht, in der Partei etwas zu werden ...

Peter

Waldeck: „Spaß

und Schulden am Neustifter

Kirtag“

Milena Verlag.

300 Seiten.

25 Euro

KURIER-Wertung: ****