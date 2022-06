Ein Roman, in dem es sogar beim Zahnarzt schön wird

Katharina Adler beherrscht Milieuschilderungen. In Iglhauts Haus ist alles vertreten – bis aufs Mondäne.

Ein buddhistischer Krankenpfleger verkauft Marihuana, eine Schriftstellerin ist neugierig, ein Ehemann tobt, seine Frau lässt sich alles gefallen („wegen der Kinder“), ein Kreuzworträtsel-Experte hat die Badewanne voll mit Büchern ...

Iglhaut wird, ohne es zu wollen, zum Dreh- und Angelpunkt der Bewohner.

Ihre Geldsorgen – und da kommt wieder das Helle – werden von einer Nonne erleichtert, die Heiligenfiguren restaurieren lässt.

Die Beziehung der Haupperson zum „Ex“ mag etwas seltsam sein, aber sie ist prickelnd.

Gegen Ende des Romans gibt es ein Fest im Hof, und die Iglhaut denkt: Alle sollen zusammenbleiben, die ganze Nacht, bis in die Ewigkeit.

So etwas steckt an, nun denkt man selbst, so ein Fest könnte man organisieren (und murmelt ins noch offene Buch: Aber der Hof ist zu klein dafür. Leider. Gott sei Dank).



Katharina Adler:

„Iglhaut“

Rowohlt Verlag.

288 Seiten.

23,95 Euro

KURIER-Wertung: ****