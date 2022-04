Ein neuer Stern von Karl Ove Knausgard, der alle Namen kennt

„Sterben“ und „Lieben“ und „Spielen“ und „Leben“ und „Träumen“ und „Kämpfen“ machten den Norweger weltberühmt: 3600 Seiten, in denen er zum Beispiel Silberfischchen vor seinem Fuß beobachtete und überlegte, ob seine Lindeberg-Jeans zum Ted-Baker-Jackett passen.

Nun folgen fast 900 Seiten, in denen Karl Ove Knausgard neun Norweger(innen) aus ihrem Leben erzählen lässt.

Freilich haben sie alle etwas von ihm mitbekommen, das Lehrerhafte z.B., und so erfährt man: Dicke Männer sollten nie ihr Hemd aus er Hose hängen lassen, das schaut gar nicht gut aus.

Knausgard gehöre zu den besten lebenden Schriftstellern, steht in der New York Times: Weil bei ihm jede Kleinigkeit so bedeutsam wird.

Stimmt genau. Seine Romane sind voller Nebensächlichkeiten. Als er etwa mitteilte, wie er auf dem Klo masturbiert hatte – aber lassen wir das Essenzielle dieser besonderen Literatur.

Blicken wir lieber hinauf, wo ein neuer Stern am Morgenhimmel auftaucht. Sehr groß. Sehr hell. Symbolisiert er Jesus?

Der Stern ist, wie im Alten Testament, ein gefallener Engel, den man mit dem Teufel identifizieren kann.