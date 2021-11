Ein neuer Roman von Simone de Beauvoir: „Sei jemand!“

In „Die Unzertrennlichen“ wurde, worüber de Beauvoir in ihrer Autobiografie berichtet hatte, fiktionalisiert.

Sie selbst ist Sylvie – und spielt im Roman nur eine Nebenrolle. Denn es geht um Andrée, das ist Zaza: Wie sie Mutter verehrte, aber unmöglich akzeptieren konnte, keine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Wie sie hoffte, Gott sagt ihr, was zu tun ist. (Simone de Beauvoir verlor früh den Glauben.) Wie sie erfolglos versuchte, sie selbst zu sein.

Wie Frauen im Hintergrund zu bleiben hatten, es ihnen unmöglich war, unverwechselbar zu sein – und bestenfalls entscheiden durften: Ehe oder Kloster, denn Single galt nicht als Berufung.

Andrée/Zaza, so herrlich lebendig, lebte in Zwängen, und dass sie mit knapp 22 Jahren an Gehirnhautentzündung starb, hielt Simone nicht für die ganze Wahrheit:

Zaza war von Schuldgefühlen zerrissen worden.

Foto oben: Simone de Beauvoir (links) mit ihrem Lebensgefährten Jean-Paul Sartre und einer Rechtsanwältin

Simone de

Beauvoir:

„Die Unzertrennlichen“

Übersetzt von Amelie Thoma.

Rowohlt Verlag.

144 Seiten.

22,95 Euro

KURIER-Wertung: ****