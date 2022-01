Ein Buch übersetzen und spüren, es selbst geschrieben zu haben

„Was ist eine gute Übersetzung?“, fragt Kate Briggs, die in Rotterdam lebt und unterrichtet (Foto oben). „Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht“, antwortet sie. Schon ist klar, dass man mit „A Little Art“ – damit sind literarische Übersetzungen gemeint (die kleine Kunst) – nichts fertig Gekautes vorgesetzt bekommt. Man soll sich von Sprache inspirieren lassen; und sehen, was es bedeutet, ob man dieses oder jenes Wort verwendet.