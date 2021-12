Édouard Louis: Zur Befreiung kam die Deneuve auf eine Zigarette

So kann man sich täuschen: Ein kämpferischer Roman über Arbeiter wurde erwartet ... nach „Wer hat meinen Vater umgebracht“. Mit diesem Buch hat er Vater verziehen, der ihn wegen seiner Homosexualität demütigte. Verziehen, weil Vater selbst Opfer war: Nach einem Unfall in der Fabrik konnte er nur als Straßenkehrer arbeiten; und musste sich von Macron sagen lassen: Wer sich keinen Anzug leisten kann, ist ein Faulpelz. Das ärgert. Édouard Louis - Foto oben - war in der Lage, seine Sätze in Messerklingen zu verwandeln.