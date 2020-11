Drei Vergessene: Pollatschek, Flesch-Brunningen, Carl Laszlo - zum Entdecken

Und Carl Laszlo? Der dritte Vergessene ... bzw. seine KZ-Erinnerungen „Ferien am Waldsee“ sind vergessen, sie wurden eigentlich nie zur Kenntnis genommen. Der DVB-Verlag (= das vergessene Buch) des Münchners Albert C. Eibl lädt zur Entdeckung ein.

Carl Laszlo (Bild oben): Geboren in Pécs, ungarischer Jude, überlebte Auschwitz, überlebte Sachsenhausen, überlebte Buchenwald (45 Familienmitglieder wurden ermordet), danach Psychoanalytiker und Kunsthändler, gestorben in Basel.

Er schrieb über Vernichtungslager wie jemand, den die Hölle nichts angeht. Wie ein lebendiger Leichnam, der die Teufel beobachtet. Ein Trick, um zu überleben: Ich gehöre da nicht dazu.

Eine Szene, bezeichnend für „Ferien am Waldsee“: Laszlo sitzt am Abort und liest im einzigen geretteten Buch, Shakespeares „Romeo und Julia“ – mit Blick auf die Krematorien, wo Flammen aus den Schornsteinen schießen, und an der Rampe teilt Mengele ein, welche Neuankömmlinge sofort in die Gaskammern müssen.

Stefan Pollatschek: „Die Pest“, 290 Seiten, Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft, Nachwort von Alexander Emanuely, 21 Euro

Hans Flesch-Brunningen: „Perlen und schwarze Tränen“ Herausgegeben von Evelyne Polt-Heinzl, Edition Atelier, 328 Seiten, 25 Euro

Carl Laszlo: „Ferien am Waldsee“, Nachwort Alexander von Schönburg, DVB Verlag, 160 Seiten, 22 Euro

Das Porträt oben zeigt Carl Laszlo und wurde 1969 von Christian Schad gezeichnet