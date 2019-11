Dieser Roman ist nur ein einziger Satz, gesprochen von einem Toten

Es ist Allerseelen, und in manchen Gegenden bedeutet das, die Toten dürfen für ein paar Stunden zurückkehren. Im irischen Grafschaft Mayo im Westen ist das jedenfalls so, dort wuchs McCormack auf, dort spielt sein langer Satz.

Marcus war Ingenieur.

McCormack wollte einen Satz über einen Ingenieur schreiben. Ingenieure, sagt er, haben die Welt gebaut, trotzdem sind sie in der Literatur kaum wahrnehmbar.

McCormack schrieb einen ungewöhnlichen Satz über einen toten Ingenieur, über einen gewöhnlichen Mann, der die Küche nicht verlässt.

Er redet über Parasiten im Trinkwasser und darüber, dass er seinen erwachsenen Sohn gebeten hat, ab und zu Haar und Bart zu schneiden. Er redet über Alltagskunst und Ingenieurskunst und Zement, aber am besten, am traurigsten ist die Welt, wenn er einen Teebeutel sucht: Die waren doch immer in der grünen Dose! Hat Marcus Conways Frau umgeräumt in seiner Abwesenheit? Ist sie vielleicht selbst schon tot? Gehört das Haus, die Küche einem Fremden? Scheiß --

Mike

McCormack: „Ein ungewöhnlicher Roman über einen gewöhnlichen Mann“

Übersetzt von

Bernhard Robben. Steidl Verlag.

272 Seiten. 24,70 Euro.

KURIER-Wertung: ****