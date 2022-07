Die weißen Buchseiten der Tine Høeg

Niemand lässt so viel Weiß auf den Buchseiten wie die Dänin Tina Høeg (Foto oben). Bei ihr steht jeder Satz in einer eigenen Zeile. Satzzeichen braucht sie keine. So war das schon in ihrem ersten Roman über eine junge Lehrerin und Sex in der Eisenbahn („Neue Reisende“). Tina Høeg war AHS-Lehrerin.