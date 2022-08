Die schlechtesten Krimis der Welt haben 252 Fußnoten

Nachdem Frode Brandeggen den 3.200 Seiten dicken Roman „Konglomeratischer Atem“ geschrieben hatte, den so gut wie niemand kaufte, wurde er Müllmann. Im geheimen schrieb er weiter, Krimis. Ganz kurze, total langweilige. Sein Detektiv Frisch ist immer am Tatort, manchmal sogar, bevor das Verbrechen passiert. „Ich hab noch nichts gemacht!“ ruft der künftige Einbrecher. Dann wartet Frisch, bis er mit der Beute kommt. Nach Brandeggens Tod werden die 15 Mikrokrimis in kommentierter Ausgabe herausgegeben. Der Titel: „Auf frischer Tat“.