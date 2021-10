Die neuen Nibelungen: Der Pfiffligheimer Chor singt

„Die Nibelungen, neu erzählt für unsere Zeit“ steht hinten groß auf dem Umschlag.

Aber es ist nicht so wie 1999 bei Michael Köhlmeier. Der hat die Heldengeschichte verständlich gemacht, soweit das überhaupt möglich ist, und Kriemhilds Liebe in den Mittelpunkt gestellt.

Streng an die Vorlage hat auch er sich nicht gehalten, das wäre ja fad. Zum Beispiel ließ er Siegfried nicht im Blut des Drachen baden, sondern im Fett, das sich wie eine zweite schützende Haut über den Körper zog – bis auf jene Stelle auf dem Rücken, man kennt das, auf die ein Lindenblatt fiel.

Es ist egal, wie gut man all das kennt: Den Nibelungen von Felicitas Hoppes wird man so oder so schwer folgen können.