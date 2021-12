Die Mutzenbacher: Die ganze Aufmerksamkeit für die Grammatik

Pornografie in „kritischer Ausgabe“. Die „Geschichte einer Wienerischen Dirne“ , 1906 in einer privaten „Liebhaberausgabe“ erschienen, will man dadurch aus den Schmuddelecken holen. Jeder Fehler in Grammatik und Zeichensetzung wird aufgelistet. Damit kann man Zeit verbringen, um den Inhalt auszuweichen.