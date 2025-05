"Die Frau berichtet, statt zu beichten“

Es passte auch gut auf sie selbst, was Erika Mann, die älteste Tochter des Schriftstellers Thomas Mann, 1931 in den Wiener Neuesten Nachrichten schrieb. Im Sinn hatte sie dabei Zeitgenossinnen wie Vicki Baum, Marieluise Fleißer, Mascha Kaléko, Irmgard Keun, Ruth Landshoff und Gabriele Tergit. Ihnen widmet Regine Ahrem ihr Buch „Leuchtende Jahre – Aufbruch der Frauen 1926–1933.“ In kurzen Kapiteln zeichnet die Literaturwissenschafterin darin den beruflichen wie den persönlichen Weg dieser Frauen nach, die in den frühen Jahren der Weimarer Republik zu erfolgreichen Schriftstellerinnen wurden. Manche – Vicki Baum – schafften es bis nach Hollywood. Andere – Marieluise Fleißer – mussten große persönliche wie berufliche Verluste hinnehmen, bevor sie in den 1960er-Jahren wiederentdeckt wurden.