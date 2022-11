"Der verbotene Bericht" über das Scheitern

Die Sümpfe blubbern, die Moskitos surren, die Pfeile der Indianer – das Wort gilt als unproblematisch, allerdings gibt es heute eindeutigere Wörter wie Native Americans – sind so lang und scharf, dass sie die Rüstungen der verhinderten Conquistadores durchbohren.

Die Mannschaft des Spaniers Pánfilo de Narváez wollte ums Jahr 1527 Florida erforschen und Gold finden wie Hernán Cortés bei den Azteken. Aber in „ihrer“ Gegend waren den Bewohnern Tierhäute und Türkise (die Steine!) wichtiger.

Für Narváez’ Leute gab es nicht einmal genug zu essen. Sie bettelten. Und verhungern, nachdem sie sogar ihre Pferde aufgegessen hatten.

400 Mann zählte die Truppe anfangs. Vier waren nach acht Jahren der Irrwege noch am Leben, unter ihnen: Estevanico.

Ein einziges Mal taucht im 16. Jahrhundert sein Name, sein Spitzname, in einem Bericht auf: Estevanico, ein „arabischer Neger aus Azamor“. Ein Marokkaner wie die Schriftstellerin Laila Lalami (Foto oben). Der erste Afrikaner - und Muslim - in Amerika.

Das interessierte Lalami: ein Opfer des Kolonialismus, das selbst in ein fremdes Land eindringt. Aber was sollte Estevanico dagegen machen? Er war Sklave eines Spaniers.