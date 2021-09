Es heißt, wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben etwas mehr Spiel, und bei Elias Hirschl hatte das literarische Leben bisher sehr viel mehr Spiel.

Sein erster Roman hieß tatsächlich „Meine Freunde haben Adolf Hitler getötet und alles, was sie mir mitgebracht haben, ist dieses lausige T-Shirt“ ... und in den Zeitreisen, um die es geht, konnte sich H.C. Strache immer wieder mit sich selbst treffen, was bestimmt herrlich ist.

Auch wurde durch Hirschl die Weltformel T = R bekannt, was bedeutet, dass es sogar eine effektive Bekämpfung von Plaque für eine bessere Mundhygiene gibt.

Aber plötzlich spinnt dieser spannende Wiener Autor weniger. Er ist nah an der Wirklichkeit: bei der „Generation Slim-Fit“, die nichts dem Zufall überlässt, um an die Macht zu kommen.