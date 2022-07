Der Roman "Kreiseziehen": Die Freiheit ist eine Sauce Mignonette

Marian Graves ist nicht die einzige Hauptfigur. Es wird ins 21. Jahrhundert gewechselt, und parallel wird von Hadley Baxter erzählt, sie ist ein bei den Fans in Ungnade gefallener Hollywood-Star, der mit einem Film über Graves wieder abheben will.

Zwei fiktive Biografien.

Es ist ein dickes und dichtes Buch. Man wird fliegen und sich dabei über die entdeckten, über die beim Lesen entdeckten Schönheiten freuen, und spannende Menschen wird man kennenlernen. Man hat kein Problem damit , dass gleich am Anfang das Ende verraten wird.

Es ist der Weg zum unvollendet gebliebenen Kreis, der interessiert, und ob die beiden Frauen (frei nach Rilke) Falken sind, Sturm oder Gesang.

Für sie ist das Leben zwar eine Auster, also etwas Teures. Aber die Freiheit, das ist für Graves und Baxter – so heißt es im Roman an einer Stelle – die Sauce Mignonette (mit gehackten Schalotten und Reisessig).

Es ist gut, dass sich nicht alle Menschen fĂĽr Zitrone und Pfeffer entscheiden.



Maggie Shipstead:

„Kreiseziehen“

Ăśbersetzt von

Harriet Fricke, Susanne Goga-Klinkenberg und Sylvia Spatz.

dtv.

864 Seiten.

28,95 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern