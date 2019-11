Der liebe Augustin gibt eine Draufgabe

Michael Köhlmeier hat einen eigenen Rhythmus gefunden, der den Eindruck erweckt, hier sitzt der Erzähler gegenüber, und während er redet, knackt man Nüsse und freut sich über die Geschichten.

Und eine Sprache hat er, die alt ist und neu, in der Art: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann ... schmusen sie noch heute miteinander.

Er nimmt sich auch Märchen vor, die es längst gibt. Manchmal erzählt er sie einfach „schöner“ – wie etwa vom Kegler im Stephansturm. Oder er hängt etwas dran wie beim „Lieben Augustin“, den Köhlmeier nach dem b’soffenen Sturz in die Pestgrube noch ein teuflisches Wettmuszieren austragen lässt.

Oder er lässt das halbe Märchen weg wie in „Floh und Teufel“. Warum er sich einmal so und einmal so entschieden hat, das weiß nur er.

Jedenfalls sind Märchen der Ursprung aller Schriftstellerei. Deshalb sagt Köhlmeier: „Mir wäre ein Schriftsteller suspekt, der sich nicht für Märchen interessiert. Das wäre wie ein Schreiner, der sagt, er interessiert sich nicht für Holz.“

Bild oben: Nikolaus Heidelbach illustrierte das Buch (Ausschnitt einer Zeichnung vom Teufel im Großen Walsertal)

Michael Köhlmeier:

„Die Märchen“

Bilder von

Nikolaus

Heidelbach.

Hanser Verlag.

816 Seiten.

59,70 Euro.

KURIER-Wertung: ****