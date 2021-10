"Der Jahrhundertroman" von Peter Henisch ist ganz anders

Seit Jahren arbeitet Peter Henisch am „Jahrhundertroman“, er ist kürzlich 78 geworden, hat viel erlebt, und er ist so gut, wenn er von Wien und seiner Familie erzählt, von den ehemaligen Lehmgruben am Wienerberg, von der Nachkriegszeit, wenn Einbrennsuppe dick in der Luft liegt.

„Der Jahrhundertroman“ ist aber ganz anders als erwartet. Zwar schwebt und tanzt Henisch wieder scheinbar leichtfüßig mit den Wörtern. Aber für welche Geschichte macht er das? Was hat er sich einfallen lassen?

Zu viel.

Zu viel Ballast.

Er schiebt die Verantwortung am großen Roman von sich: auf einen halb blinden ehemaligen Bibliothekar, Herrn Roch, der wie Henisch traurig darüber ist, dass die Menschen, die in öffentlichen Verkehrsmittel ein Buch in der Hand halten, aussterben. Dass überhaupt selten gelesen wird; und wenn, dann müssen es kurze Sätze sein, denn Fast Food ist begehrt. Siehe Bestsellerlisten.