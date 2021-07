Der Fehler, Ayelet Gundar-Goshen aus Tel Aviv nicht zu lesen

Ehrlich: „Löwen wecken“ (2015) der israelischen Autorin Ayelet Gundar-Goshen wurde verabsäumt zu lesen, „Lügnerin“ (2017) ebenfalls. Jetzt wird das nicht mehr passieren ...

Die Mutter, sie ist die Erzählerin, weiß: Es gibt zwei Sorten von Burschen. Die einen gehen in den Karatekurs, die anderen gehen zur Schach-AG.

Ihr Sohn Adam spielt Schach. Die Schulkollegen, die auf dem Footballfeld übereinander herfallen, hält er für seltsame Kreaturen.

Die Mutter kennt ihren 16-jährigen Sohn gut. Kennt die Mutter ihren Sohn?

Ayelet Gundar-Goshen aus Tel Aviv ist studierte Psychologin noch dazu. Sie starrt gern Menschen an, wie andere aufs Meer starren; und interessiert sich für den Moment, an dem sich alles verändern. Das war in früheren Romanen der Moment, als ein Neurochirurg einen tödlichen Autounfall verursachte und Fahrerflucht beging. Das war, als die Wahrheit verschwiegen wurde, mit katastrophalen Folgen.